2018-08-25T14:03:33+03:00
Политика

Поклонская направила жалобу в Конституционный суд Украины

В Киеве особо отметили, что свое обращение депутат Госдумы подала как гражданка России
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Депутат Госдумы Наталья ПоклонскаяДепутат Госдумы Наталья ПоклонскаяФото: Алексей БУЛАТОВ
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Ддепутат Государственной думы Наталья Поклонская обратилась в Конституционный суд Украины с просьбой оценить конституционность отдельных положений Уголовного процессуального кодекса. Соответствующая жалоба поступила в КС во вторник, 21 августа.

Известно, что речь идет о части 3 статьи 309 и части 4 статьи 399. Первое положение определяет решения следственного судьи, которые могут быть обжалованы во время досудебного расследования, второе касается игнорирования апелляционной жалобы, ее возвращения и отказа в возбуждении дела.

По данным портала "Украинские новости", в Конституционном суде особенно отметили тот факт, что Поклонская направила жалобу как гражданка России. Между тем, в органах ничего не могут с этим сделать, ведь любой гражданин имеет на это право.

Стоит напомнить, что совсем недавно российский депутат сыграла свадьбу в сербском ресторане под Ялтой. Избранником девушки стал глава аппарата Уполномоченного по правам человека РФ Иван Соловьев, передает сайт kp.ru.

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