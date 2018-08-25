Работа над третьей частью «Стражей Галактики» приостановлена

СЕГОДНЯ 14:41 2018-08-25T14:58:39+03:00

Disney объявила всей съемочной группе, что они могут искать себе новую работу

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Marvel Studios и Disney полностью приостановили производство фантастического боевика «Стражи Галактики-3». Кроме того, они даже распустили съёмочную группу, которая работала над продолжением блокбастера.

Сейчас полным ходом идет поиск нового режиссёра для третьей части.

«Стражи Галактики-3» будут «заморожена» до тех пор, пока не найдут замену уволенному Джеймсу Ганну.

Напомним, в июле стало известно, что киностудия Walt Disney уволила Джеймса Ганна. Это произошло из-за скандала с провокационными твитами, которые он публиковал примерно с 2008-го по 2011 год. В них Ганн острил, как сейчас считают, неподобающе, на темы педофилии, изнасилований и ВИЧ.

Ганн тогда извинился за свои твиты, сказал, что его взгляды изменились, и он даже удалил свой микроблог. Но это не помогло. Политики требуют судить кинематографиста.

Позже актеры фильма активно выступили в поддержку уволенного режиссера.

Это большая потеря для фильма, потому что идеи для фильма у изначального режиссёра Джеймса Ганна появились ещё во время работы над первой картиной, однако работой над сценарием он занимался в 2017-м. В то же время он подбирал музыкальные композиции для новой кинокартины.

Возможно, новым постановщиком станет режиссёр ленты «Тор 3» Тайка Вайтити, ведь недавно он встречался с представителями Marvel Studios, зачем - не сообщается!

Напомним, что съемки фильма должны были стартовать в феврале 2019 года.