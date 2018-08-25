2018-08-25T14:43:37+03:00
Общество

Ученые назвали самый вредный для здоровья продукт

По мнению профессора Гарварда Карин Михелс, кокосовое масло является «чистым ядом», который существенно увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний
Денис СУХОВ
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Ученые назвали самый вредный для здоровья продуктУченые назвали самый вредный для здоровья продуктФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Кокосовое масло является «чистым ядом», и его употребление в пищу существенно повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Такого мнения придерживается директор Института профилактики и эпидемиологии онкологических заболеваний Фрайбургского университета и профессор Гарварда Карин Михелс.

В своей лекции «Кокосовое масло и другие пищевые ошибки» Михелс попыталась развеять популярные мифы об этом продукте, назвав его «худшим из того, что можно съесть». Об этом сообщает портал Business Insider.

Дело в том, что кокосовое масло на 80% состоит из насыщенных жиров — их в нем в два раза больше,чем в свином сале и на 60% больше, чем в говяжьем жире. Употребление кокосового масла в пищу значительно увелирегчивает содержание «плохого холестерина», который буквально закупоривает коронарные артерии.

В качестве альтернативы кокосовому специалист рекомендует использовать оливковое или рапсовое масло.

Отметим, что Михелс не одинока в своем неприятии кокосового масла — позицию профессора разделяют, например, представители Американской ассоциации сердца. При этом три четверти американцев считают этот ингредиент полезным, что резко контрастирует с мнением диетологов.

В ассоциации эту ситуацию объясняют маркетинговой активностью производителей кокосового масла. В то же время и сами ученые не пришли к консенсусу в вопросе влияния насыщенных жиров на здоровье человека — регулярно появляются исследования, указывающие на их полезные для организма свойства.

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