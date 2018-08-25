2018-08-25T15:06:08+03:00
Политика

"Выжили в лихолетье": Порошенко заявил, что у Украины "крепкие мышцы"

По мнению главы государства, война и экономический кризис лишь укрепили страну
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент Украины Петр Порошенко. Фото: DPA TASSПрезидент Украины Петр Порошенко. Фото: DPA TASS
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Президент незалежной Пётр Порошенко заявил, что за последние годы Украина нарастила "крепкие мышцы". По мнению главы государства, пережитый страной экономический кризис и гражданская война лишь способствовали этому.

"Слава Богу, и спасибо каждому украинцу за то, что мы выстояли в годы испытания войной и экономическим кризисом, вызванным российской агрессией. И не просто выжили в лихолетье, но и нарастили крепкие мышцы", - написал политик в своем микроблоге в Twitter.

Стоит отметить, что ранее он пообещал сделать украинскую армию самой сильной в Европе. По мнению Порошенко, этого можно легко добиться, поскольку сейчас граждане незалежной якобы твердо знают, за что воют. Конкретизировать это свое высказывание, президент, конечно же, не стал.

Между тем, подобное звучит довольно комично, учитывая, что раньше Порошенко неоднократно называл Вооруженные силы Украины уже самыми сильными, передает сайт kp.ru.

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