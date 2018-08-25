2018-08-25T15:48:28+03:00
В мире

Прокуратура Нью-Йорка намерена начать расследование в отношении Коэна

Бывший адвокат Дональда Трампа уже несколько дней находится под арестом
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Юрист Майкл КоэнЮрист Майкл КоэнФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Генеральная прокуратура американского штата Нью-Йорк намерена инициировать собственное уголовное расследование в отношении Майкла Коэна - бывшего адвоката президента США Дональда Трампа. Поводом к началу следственных действий стало возможное нарушение налогового законодательства.

Как писал ранее сайт kp.ru, Коэна подозревают в финансовых махинациях с целью получения кредитов, уклонении от уплаты налогов и в нарушениях, связанных с финансированием предвыборной кампании Трампа.

В минувший вторник юрист сам пришел на допрос в Федеральную службу безопасности США, где в последствии и был арестован. Он согласился пойти на сделку со следствием и признал свою вину по восьми пунктам обвинения.

На основе этих данных генпрокурор штата Нью-Йорк Барбара Андервуд намерена начать расследование предполагаемых налоговых нарушений адвоката на уровне штата. Она уже направила запрос в соответствующий департамент правительства, чтобы они подтвердили обоснованность инициирования, передает телеканал CNN.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Суд Англии может лишить Дэвида Бекхема водительских прав
Для удара по Сирии в Персидский залив переброшен эсминец ВМС США
"Выжили в лихолетье": Порошенко заявил, что у Украины "крепкие мышцы"
Ученые назвали самый вредный для здоровья продукт
Работа над третьей частью «Стражей Галактики» приостановлена
Поклонская направила жалобу в Конституционный суд Украины
Французский винодел пожаловался на поджог своих виноградников под Одессой
В лесах Амазонки засняли туземцев, которые никогда не контактировали с внешним миром
Украина была вынуждена занять $725 млн под "нереально" высокий процент
В МИД России предостерегли США от новых опрометчивых шагов по Сирии
По факту исчезновения изъятых у Захарченко миллионов возбуждено дело
Неизвестные устроили перестрелку у школы в Калифорнии: погиб подросток
Лидер Южной Осетии предложил Меркель осмотреть республику без бинокля
Жертвами пожара в китайском отеле стали не менее 18 человек
Глава Twitter отчитается о работе соцсети перед конгрессом США
Маск передумал скупать акции компании Tesla
Россия взяла космос под свой контроль
Фрегаты "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен" войдут в Средиземное море
В США предъявлены обвинения 19 иностранцам, незаконно голосовавшим на выборах