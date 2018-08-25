Прокуратура Нью-Йорка намерена начать расследование в отношении Коэна

СЕГОДНЯ 15:48 2018-08-25T15:48:28+03:00

Бывший адвокат Дональда Трампа уже несколько дней находится под арестом

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Генеральная прокуратура американского штата Нью-Йорк намерена инициировать собственное уголовное расследование в отношении Майкла Коэна - бывшего адвоката президента США Дональда Трампа. Поводом к началу следственных действий стало возможное нарушение налогового законодательства.

Как писал ранее сайт kp.ru, Коэна подозревают в финансовых махинациях с целью получения кредитов, уклонении от уплаты налогов и в нарушениях, связанных с финансированием предвыборной кампании Трампа.

В минувший вторник юрист сам пришел на допрос в Федеральную службу безопасности США, где в последствии и был арестован. Он согласился пойти на сделку со следствием и признал свою вину по восьми пунктам обвинения.

На основе этих данных генпрокурор штата Нью-Йорк Барбара Андервуд намерена начать расследование предполагаемых налоговых нарушений адвоката на уровне штата. Она уже направила запрос в соответствующий департамент правительства, чтобы они подтвердили обоснованность инициирования, передает телеканал CNN.