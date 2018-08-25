СЕГОДНЯ 16:23 2018-08-25T16:24:09+03:00

В Минобороны рассказали о разработке систем ПВО на новых физических принципах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ни одна страна в мире не обладает линейкой противовоздушных средств, сопоставимой с российской, уверены в ведомстве

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Начальник войсковой противовоздушной обороны ВС РФ генерал-лейтенант Александр Леонов рассказал журналистам о последних российских разработках в сфере ПВО.

По его словам, в настоящее время разрабатываются и создаются комплексы ПВО на основе как традиционных физических принципов, так и абсолютно новых.

«Научные разработки включают создание комплексов, которые строятся на разных физических принципах. Здесь и методы активной и пассивной локации, самонаведение, наведение по лазерам. Идут разработки оружия на новых физических принципах», - заявил Леонов, выступая на форуме «Армия-2018».

В частности, генерал отметил Смоленскую академию ПВО, которая представила на форуме семь научных работ в области радиолокации и элекродинамики. Подобные исследования позволяют создавать макеты новых образцов вооружения, которые дальше будут использоваться в науке и создадут большой задел в разработке учебно-тренировочных средств, добавил Леонов.

«Придет время, и все это будет показано», - подчеркнул генерал.

Он также отметил, что российская система войсковой ПВО уже к концу 1990-х годов опережала по качеству западные аналоги примерно на 10 лет.

«В такой полной комплектации ни в одной стране нет линейки средств ПВО — дальнего, среднего действия, малой дальности и ближнего действия. Эта система позволяет создать над полем боя универсальную многослойную систему ПВО», - резюмировал генерал.