2018-08-25T16:53:24+03:00
Политика

В «Единой России» с юмором отреагировали на сообщение о логотипе партии на упаковках с кокаином

Теперь о существовании «Единой России» знают и латиноамериканские наркобороны, иронично отметил замсекретаря генсовета партии Евгений Ревенко
Денис СУХОВ
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Евгений Ревенко. ФОТО Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАССЕвгений Ревенко. ФОТО Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС
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В «Единой России» с юмором отреагировали на сообщение об обнаруженных в Бельгии брикетов с кокаином, для маркировки которых использовалось изображение с логотипа партии.

«Вот она, слава! Теперь и латиноамериканские наркобароны прослышали о существовании партии «Единая Россия» и даже решили использовать часть нашего логотипа для маскировки очередной партии кокаина (направлявшегося) на этот раз из Бразилии в Бельгию. День задался, было, над чем посмеяться», - написал замсекретаря генсовета партии Евгений Ревенко на своей странице в Facebook.

Ранее бельгийские СМИ сообщили, что полиция перехватила в порту города Гент три контейнера, доставленных из Бразилии. В них находилось около двух тонн кокаина общей стоимостью примерно 100 млн евро.

На видео, снятом телерадиокомпанией VRT, видно, что кокаин уложен в брикеты, промаркированные логотипом «Единой России» - медведем и развевающимся российским триколором.

Как сообщили журналисты, наркоторговцы часто помечают свой кокаин символикой реальных и выдуманных организаций, чтобы отличать его от продукции конкурентов.

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