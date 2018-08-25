В «Единой России» с юмором отреагировали на сообщение о логотипе партии на упаковках с кокаином
В «Единой России» с юмором отреагировали на сообщение об обнаруженных в Бельгии брикетов с кокаином, для маркировки которых использовалось изображение с логотипа партии.
«Вот она, слава! Теперь и латиноамериканские наркобароны прослышали о существовании партии «Единая Россия» и даже решили использовать часть нашего логотипа для маскировки очередной партии кокаина (направлявшегося) на этот раз из Бразилии в Бельгию. День задался, было, над чем посмеяться», - написал замсекретаря генсовета партии Евгений Ревенко на своей странице в Facebook.
Ранее бельгийские СМИ сообщили, что полиция перехватила в порту города Гент три контейнера, доставленных из Бразилии. В них находилось около двух тонн кокаина общей стоимостью примерно 100 млн евро.
На видео, снятом телерадиокомпанией VRT, видно, что кокаин уложен в брикеты, промаркированные логотипом «Единой России» - медведем и развевающимся российским триколором.
Как сообщили журналисты, наркоторговцы часто помечают свой кокаин символикой реальных и выдуманных организаций, чтобы отличать его от продукции конкурентов.