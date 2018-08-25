Министр иностранных дел Сирии посетит Москву до конца августа

СЕГОДНЯ 17:19 2018-08-25T17:19:30+03:00

Одной из главных тем межправительственных переговоров будет послевоенное восстановление арабской республики

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Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем до конца августа посетит Москву с официальным визитом. Об этом сообщил в субботу посол арабской республики в России Рияд Хаддад.

«Что касается визита делегации Сирии во главе с Валидом Муаллемом, да, будет официальный визит в Москву. Это будет проходить в рамках двух межправительственных сирийско-российских комиссий», - отметил посол.

По его словам, одной из главныхтем в отношениях Дамаска с зарубежными партнерами является их участие в послевоенном восстановлении Сирии.

«Сирия проводит большую работу для восстановления страны, прилагает усилия для развития отношений», - заключил дипломат.

Аналогичные активные усилия на этом поприще предпринимает Россия. Особый акцент в Москве делают на скорейшем возвращении на родину сирийских беженцев из Ливана, Иордании, Турции и стран Европы.