Министр иностранных дел Сирии посетит Москву до конца августа
Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем до конца августа посетит Москву с официальным визитом. Об этом сообщил в субботу посол арабской республики в России Рияд Хаддад.
«Что касается визита делегации Сирии во главе с Валидом Муаллемом, да, будет официальный визит в Москву. Это будет проходить в рамках двух межправительственных сирийско-российских комиссий», - отметил посол.
По его словам, одной из главныхтем в отношениях Дамаска с зарубежными партнерами является их участие в послевоенном восстановлении Сирии.
«Сирия проводит большую работу для восстановления страны, прилагает усилия для развития отношений», - заключил дипломат.
Аналогичные активные усилия на этом поприще предпринимает Россия. Особый акцент в Москве делают на скорейшем возвращении на родину сирийских беженцев из Ливана, Иордании, Турции и стран Европы.
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