Матч Спартак - Динамо: Зе Луиш появится в атаке, а Кутепов попал в запас "Спартака"
Стал известен стартовый состав "красно-белых" на центральную игру 5 тура чемпионата России
Стал известен стартовый состав "Спартака" на игру с "Динамо".Фото: REUTERS
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В Москве на стадионе "Открытие Арена" в субботу, 25 августа, состоится главный матч 5 тура чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге. "Спартак" на своем поле примет столичное "Динамо". Определился стартовый состав хозяев этой встречи на игру.
Стартовый состав "Спартака" на игру: Максименко, Джикия, Жиго, Мельгарехо, Рассказов, Фернандо, Зобнин, Глушаков, Промес, Самедов, Зе Луиш.
Запасные: Ребров, Петкович, Кутепов, Комбаров, Тимофеев, Попов, Ханни, Адриано, Педро Роша.
Сайт KP.RU проведет онлайн-трансляцию матча "Спартак" - "Динамо". Старт поединка назначен на 19.00 по московскому времени.