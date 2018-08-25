2018-08-25T18:39:33+03:00
В мире

Глава МИД Австрии рассказала, как пригласила Путина на свою свадьбу

По словам Карин Кнайсль, она не ожидала, что президент РФ примет приглашение
Денис СУХОВ
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Владимир Путин и Карин КнайсльВладимир Путин и Карин КнайсльФото: REUTERS
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Глава МИД Австрии Карин Кнайсль не ожидала, что президент РФ Владимир Путин примет ее приглашение на свадьбу.

Как рассказала дипломат в эфире радиостанции Ö1, приглашение Путину было направлено «спонтанно». Министр призналась, что сначала пригласила на торжество своих коллег из правительства и федерального президента, «потому что так полагается».

Однако 5 июня, когда российский лидер находился с визитом в Вене, Кнайсль решила пригласить и его с намерением «представить ему своего жениха». Тот факт, что 19 июля Путин положительно ответил на приглашение, стал для главы австрийской дипломатии «полной неожиданностью».

Также Кнайсль подчеркнула, что свадебное торжество было частным мероприятием, и несмотря на дополнительные меры безопасности, предпринятые в связи с визитом Путина, оно таковым и осталось.

Министр отметила, что ее не связывает близкая дружба с президентом России, но они вели «интересные беседы», в том числе о ситуации на Ближнем Востоке. По мнению Кнайсль, личный контакт очень важен для создания базы доверия именно «в сложных ситуациях, которые, без сомнения, присутствуют и в отношениях с Россией по самым разным причинам».

Говоря о самой свадьбе, глава МИД Австрии назвала ее «действительно прекрасным праздником» и выразила надежду, что публикации СМИ по этому случаю позитивно повлияют на развитие туризма в стране.

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Сложно сказать, что чувствовали Дональд Трамп, Тереза Мэй и Ангела Меркель, глядя, как Владимир Путин танцует на свадьбе в Австрии, но явно у них в головах было что-то про неудавшуюся изоляцию (подробности)

Визит Владимира Путина на свадьбу Карин Кнайсль.

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