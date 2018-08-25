2018-08-25T19:02:11+03:00
В мире

National Interest рассказал о «позорном» состоянии ВМС Германии

Из-за недостаточного финансирования и плохого планирования немецкий флот практически не способен выполнять свои задачи, считают эксперты издания
Денис СУХОВ
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Немецкий фрегат типа "Бранденбург". Фото: wikimedia.orgНемецкий фрегат типа "Бранденбург". Фото: wikimedia.org
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Практически все ключевые компоненты военно-морских сил Германии пребывают в состоянии, «позорном» для богатейшей страны Европы.

Такое мнение выразили авторы американского издания The National Interest, проанализировав боеготовность немецкого флота. Отмечается, что из-за недостаточного финансирования и плохого планирования он практически потерял возможность выполнять свои задачи.

В частности, ВМС Германии располагают шестью субмаринами 212U, однако все они находятся в небоеготовом состоянии. В прессе это объясняют недостатком запасных частей, и это довольно странно, учитывая, что немецкая промышленность активно производит подобные лодки на экспорт.

Авторы не оставили без внимания и удручающее состояние морской авиации ФРГ - после начала списания патрульных самолетов Breguet Atlantique в 2005 году Германия приобрела подержанные P-3C в Нидерландах. Однако из-за недостатка средств немецкие военные не могут поддерживать в боевой готовности даже эти устаревшие самолеты.

Состояние надводной составляющей флота несколько лучше, однако немецкие корабли отстают по своим боевым характеристикам от передовых стандартов. Кроме того, они отличаются плохими эксплуатационными качествами и постоянно страдают от поломок.

По словам экспертов National Interest, в случае начала военного конфликта немецкий флот окажется в том же положении, что и весной 1941, когда гитлеровские Кригсмарине просто не смогли противостоять хорошо вооруженным военно-морским силам союзников.

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