2018-08-25T19:44:42+03:00
Общество

Правительство поручило Минюсту разобраться в ситуации с питанием беременных и несовершеннолетних в СИЗО

В пресс-службе кабмина отметили, что конкретные нормы питания в СИЗО устанавливаются ведомственными приказами
Денис СУХОВ
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Правительство поручило Минюсту разобраться в ситуации с питанием беременных и несовершеннолетних в СИЗОПравительство поручило Минюсту разобраться в ситуации с питанием беременных и несовершеннолетних в СИЗОФото: Михаил ФРОЛОВ
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Правительство РФ поручило Минюсту разобраться в ситуации с понижением норм питания беременных женщин, кормящих матерей и несовершеннолетних в СИЗО. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

«Постановлением от 18 апреля 2018 года №471 Минюсту и Минпромторгу предписано установить повышенные - а не пониженные - нормы питания для осужденных беременных женщин, кормящих матерей, несовершеннолетних, больных, а также для осужденных, являющихся инвалидами 1 и 2 групп». - подчеркнули в кабмине.

При этом отмечается, что конкретные нормы питания устанавливаются не постановлениями правительства, а ведомственными приказами.

«В связи с публикациями в прессе по данной теме, правительством даны указания Минюсту разобраться в ситуации», - добавили в пресс-службе.

Ранее СМИ сообщили, что ряд категорий заключенных СИЗО с апреля этого года лишились положенных дополнительных продуктов: масла, сыра, творога, молока, овощей.

Причиной сложившейся ситуации стало разработанное Минюстом постановление, которое предусматривает возможность установить дополнительные нормы питания для определенных категорий граждан в СИЗО по согласованию с Минэкономики. Однако существовавшие до этого добавки к нормам питания упразднили.

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