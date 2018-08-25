На острове Крит нашли гробницу возрастом более трех тысяч лет

СЕГОДНЯ 20:08 2018-08-25T20:08:22+03:00

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Греческие археологи раскопали в районе Иерапетра острова Крит неразграбленную гробницу возрастом более трех тысяч лет. Об этом сообщило в субботу министерство культуры и спорта страны.

Камерное захоронение случайно обнаружил местный житель — в оливковой роще недалеко от деревни Кентри он увидел в известняковой породе яму диаметром около 1,2 метров и глубиной более 2,5 метров. О своей находке он сообщил в управление древностей.

Прибывшие на место археологи раскопали гробницу, обустроенную в известняке. Доступ к могиле был сделан вертикальным, а вход запечатан глинистой кладкой. Интерьер захоронения разделен на три ниши. В южной располагался нетронутый саркофаг с хорошо сохранившимся скелетом взрослого человека. Перед саркофагом нашли 14 древних амфор, амфоровидный кратер и чашу.

Фото: twitter.com/searchnewsgr

В северной нише обнаружился еще один саркофаг с поврежденным скелетом взрослого человека. Перед ним лежали шесть небольших амфор. Отмечается, что все сосуды выполнены в прекрасной технике и хорошо сохранились.

Согласно первоначальным оценкам, гробница принадлежит позднему минойскому периоду и датируется 1400-1200 годами до нашей эры.