2018-08-25T20:35:00+03:00
Политика

Советник Порошенко пофантазировал об украинизации Дальнего Востока

По мнению политолога Олега Медведева, ареал использования украинского языка не достиг своего предела
Денис СУХОВ
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Украинский политолог Олег МедведевУкраинский политолог Олег МедведевФото: Youtube
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Внештатный советник президента Украины Петра Порошенко, политолог Олег Медведев пофантазировал о том, что украинский язык мог бы довести до Дальнего Востока.

По словам Медведева, в последние годы ареал использования украинского языка увеличивался. В свою очередь это свидетельствует о готовности населения к «мягкой украинизации», считает политолог.

«Можно увидеть эту динамику по годам. Но, наверное, где-то же есть предел, за которым этот процесс исчерпывается», - цитирует Медведева издание «Украïнський тиждень».

Политолог выразил желание, чтобы ареал украинского языка достигал Зеленого Клина — территории на Дальнем Востоке, где в 1917 году украинские переселенцы попытались создать Украинскую дальневосточную республику.

Впрочем, Медведев согласился бы и на украиноязычную Кубань, однако пока мова не пользуется популярностью даже в Донбассе. Кроме того, часть территорий на российско-украинской границы традиционно остается русскоязычной, признал советник Порошенко.

«Там уже нет потенциала украинизации и языковая русификация стала необратимой», - посетовал политолог.

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