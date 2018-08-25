Советник Порошенко пофантазировал об украинизации Дальнего Востока
Внештатный советник президента Украины Петра Порошенко, политолог Олег Медведев пофантазировал о том, что украинский язык мог бы довести до Дальнего Востока.
По словам Медведева, в последние годы ареал использования украинского языка увеличивался. В свою очередь это свидетельствует о готовности населения к «мягкой украинизации», считает политолог.
«Можно увидеть эту динамику по годам. Но, наверное, где-то же есть предел, за которым этот процесс исчерпывается», - цитирует Медведева издание «Украïнський тиждень».
Политолог выразил желание, чтобы ареал украинского языка достигал Зеленого Клина — территории на Дальнем Востоке, где в 1917 году украинские переселенцы попытались создать Украинскую дальневосточную республику.
Впрочем, Медведев согласился бы и на украиноязычную Кубань, однако пока мова не пользуется популярностью даже в Донбассе. Кроме того, часть территорий на российско-украинской границы традиционно остается русскоязычной, признал советник Порошенко.
«Там уже нет потенциала украинизации и языковая русификация стала необратимой», - посетовал политолог.
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