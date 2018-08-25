Итог матча Спартак - Динамо: красно-белые выиграли 2:1 у динамовцев
В Москве на стадионе "Открытие Арена" завершился матч 5 тура чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге. "Спартак" сыграл с "Динамо".
На 7-й минуте игры счет был открыт с пенальти. Отличился у "Спартака" Квинси Промес. Спустя пять минут еще один мяч в ворота "Динамо" забил после подачи с углового Лоренсо Мельгарехо. Парагвайский легионер "красно-белых" вовремя подставил голову и замкнул подачу.
На 81-й минуте игры один мяч сквитал у "Динамо" точным ударом с центра поля защитник Владимир Рыков.
После победы над динамовцами 2:1 футболисты "Спартака" пока что идут первыми в Премьер-Лиге с 13 баллами после 5 встреч.
Сайт KP.RU провел прямую онлайн-трансляцию матча "Спартак" - "Динамо".