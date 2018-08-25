2018-08-25T21:04:04+03:00
Политика

Отец Бутиной рассказал об условиях содержания его дочери в американской тюрьме

Россиянка не намерена покидать США, пока полностью не докажет свою невиновность
Денис СУХОВ
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Мария БутинаМария БутинаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Арестованная США россиянка Мария Бутина считает условия содержания под стражей приемлемыми. Об этом сообщил в субботу ее отец, Валерий Бутин.

«(Она сказала по телефону, что у нее) приемлемые условия содержания, нормальное питание, трудности только с временным распорядком», - цитирует Валерия Бутина ТАСС.

По его словам, в тюрьме Бутиной назначили административную сегрегацию, из-за чего ее режим бодрствования начинается глубокой ночью. Соответственно, звонки россиянке разрешены примерно с часа ночи по вашингтонскому времени (около 8:00 мск).

Также Валерий Бутин отметил, что адвокат дочери просил освободить ее из-под стражи, однако россиянка не имеет непосредственного контакта с защитником.

Бутин также подчеркнул, что дочь не собирается покидать США, пока не докажет свою полную невиновность.

«Ее установки были таковы изначально: она полностью уверена в том, что она невиновна, не нарушала законодательство Штатов. Пока она это не докажет, она оттуда не уедет», - подчеркнул Валерий Бутин.

Напомним, Мария Бутина приехала в США на учебу, весной этого года она получила диплом Американского университета в Вашингтоне, где изучала международные отношения. Россиянку арестовали 15 июля, ей инкриминируют участие в заговоре с целью осуществления деятельности в пользу другого государства.

Кроме того, американские спецслужбы утверждают, что Бутина осуществляла такую деятельность без регистрации в Минюсте США в качестве иностранного агента.

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