Песни из посмертного альбома Майкла Джексона признаны фальшивками

СЕГОДНЯ 21:05 2018-08-25T21:06:12+03:00

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Альбом Michael вышел в декабре 2010-го Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

СМИ пишут, что лейблу Sony Music пришлось признать выпуск поддельных песен "короля поп-музыки" Майкла Джексона.

Конкретно, речь шла о трех треках, которые были включены в посмертный альбом- певца, — Keep Your Head Up, Breaking News, Monster. Вроде как они были исполнены Джейсоном Купетой (Малачи). Такое заявление сделали представители лейбла в суде.

Альбом Michael вышел в декабре 2010-го, спустя полтора года после смерти Майкла Джексона. Тогда сразу же были сделаны заявления, и родных певца, и фанатов, что голос на альбоме не принадлежит Джексону.

Брат Майкла - Рэнди - высказался, что пластинка является «подделкой», так как по его мнению, в некоторых песнях вокал принадлежит не Майклу, а искусным подражателям. Да и при тестовых прослушиваниях некоторые музыканты также оставили в основном отрицательные отзывы.

Однако Sony Music представил независимую экспертизу, и все вроде как успокоились. Ненадолго.

Судебный процесс идет уже долго, с 2014 года. Sony Music не смог доказать, что песни были записаны Майклом Джексоном.

Теперь они уверяют, что просто не знали, что эти песни записаны не Джексоном.

Решение суда будет вынесено через три месяца.

Альбом Michael первый из долгосрочного проекта Sony, которая заявила в ближайшие годы выпустит примерно 100 песен в десяти альбомах ранее записанных, но по разным причинам не издававшихся песен Майкла. Права на издание наследия были выкуплены компанией Sony у семьи Джексона за $250 млн.