В горах Болгарии перевернулся туристический автобус: Погибли 15 человек
В Болгарии в районе Искырского ущелья в Балканских горах вылетел с дороги и перевернулся туристический автобус. Погибли по меньшей мере 15 человек, сообщают местные СМИ.
Трагедия произошла вблизи населенного пункта Своге около 17:30 по местному времени (совпадает с московским). Автобус двигался по трассе, которая соединяет столичную Софию с несколькими крупными городами. По предварительным данным, транспортное средство столкнулось с легковым автомобилем, вылетело с дороги и перевернулось.
В салоне находилось 50 человек — в основном пожилых туристов, которые возвращались с экскурсии. К настоящему времени известно о 15 жертвах аварии, еще 27 пассажиров пострадали. Трое из них находятся в критическом состоянии. К месту происшествия направили 20 карет скорой помощи из Софии и ближайших городов.
Фото: btvnovinite.bg
Вероятной причиной столкновения могла стать буря и очень плохая видимость в районе аварии. Движение по трассе было полностью перекрыто.
В связи с трагедией президент Болгарии Румен Радев отменил свое участие в праздничных мероприятиях в честь годовщины героических боев за Шипкинский перевал в Русско-турецкой войне 1877-1878 годов.
В горах Болгарии перевернулся туристический автобус: Погибли 15 человек.