2018-08-25T21:42:43+03:00
В мире

В горах Болгарии перевернулся туристический автобус: Погибли 15 человек

По меньшей мере пострадали 27 пассажиров, трое находятся в критическом состоянии
Денис СУХОВ
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Фото: btvnovinite.bgФото: btvnovinite.bg
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В Болгарии в районе Искырского ущелья в Балканских горах вылетел с дороги и перевернулся туристический автобус. Погибли по меньшей мере 15 человек, сообщают местные СМИ.

Трагедия произошла вблизи населенного пункта Своге около 17:30 по местному времени (совпадает с московским). Автобус двигался по трассе, которая соединяет столичную Софию с несколькими крупными городами. По предварительным данным, транспортное средство столкнулось с легковым автомобилем, вылетело с дороги и перевернулось.

В салоне находилось 50 человек — в основном пожилых туристов, которые возвращались с экскурсии. К настоящему времени известно о 15 жертвах аварии, еще 27 пассажиров пострадали. Трое из них находятся в критическом состоянии. К месту происшествия направили 20 карет скорой помощи из Софии и ближайших городов.

Фото: btvnovinite.bg

Фото: btvnovinite.bg

Вероятной причиной столкновения могла стать буря и очень плохая видимость в районе аварии. Движение по трассе было полностью перекрыто.

В связи с трагедией президент Болгарии Румен Радев отменил свое участие в праздничных мероприятиях в честь годовщины героических боев за Шипкинский перевал в Русско-турецкой войне 1877-1878 годов.

В горах Болгарии перевернулся туристический автобус: Погибли 15 человек.

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