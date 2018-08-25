2018-08-25T22:09:00+03:00
В мире

В Италии 16 мигрантов с судна Diciotti сошли на берег для получения медицинской помощи

В ходе санитарного осмотра выяснилось, что 11 женщин и 5 мужчин нуждаются в госпитализации
Денис СУХОВ
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В Италии 16 мигрантов с судна Diciotti сошли на берег для получения медицинской помощиВ Италии 16 мигрантов с судна Diciotti сошли на берег для получения медицинской помощиФото: REUTERS
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Медицинская служба сицилийского порта Катания разрешила сойти на берег 16 нелегальным мигрантам с итальянского судна береговой охраны Diciotti для получения неотложной медицинской помощи.

Об этом сообщает новостной телеканал Rai News 24.

Отмечается, что медики провели санитарный осмотр на борту судна и подтвердили необходимость госпитализации 11 женщин, предположительно подвергшихся сексуальному насилию перед отплытием из Ливии. Также для оказания срочной помощи на берег спустили пятерых мужчин с туберкулезом и воспалением легких.

Напомним, 15 августа, моряки с Diciotti спасли 177 беженцев из Африки, терпящих бедствие в территориальных водах Мальты. Однако Валетта ответила отказом на просьбу итальянцев высадить мигрантов в одном из портов островного государства.

После этого Diciotti пять суток находился в районе острова Лампедуза, и лишь в понедельник вечером доставил беженцев на Сицилию, где до сих пор ожидает решений от Рима.

Глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Салвини, не разрешил высадку мигрантов и потребовал, чтобы данная проблема решалась на европейском уровне с учетом практики распределения беженцев между странами ЕС. Тем не менее, из гуманитарных соображений на берег разрешили сойти 27 несовершеннолетним «пассажирам» Diciotti.

Ранее стало известно, что оставшиеся на борту мигранты объявили голодовку.

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