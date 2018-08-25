Лукашенко анонсировал скорую встречу с Путины в «широком формате»

СЕГОДНЯ 22:28 2018-08-25T22:28:43+03:00

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал скорую встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Соответствующее заявление глава республики сделал в эфире национального телевидения.

«Самое важное было то, что мы договорись с президентом России, что буквально в ближайшие несколько дней мы найдем возможность в своих графиках (особенно у него, поскольку я тут взял паузу небольшую, мне проще)», - рассказал Лукашенко в интервью телеканалу «Беларусь 1»

По словам главы белорусского государства, в ближайшее время президенту РФ предстоят длительные поездки в регионы, в том числе в Сибирь. И после этих визитов Владимир Путин предложил провести встречу «в широком формате».

«Прежде всего расширимся за счет наших представителей правительств. Он в курсе, что у нас новое правительство, естественно. И он предложил: давай мы встретимся вот в ближайшее время или здесь в Сочи, или в Москве, и обсудим проблемы, которые больше всего касаются правительств России и Беларуси», - добавил Лукашенко.

Ранее, 22 августа, президенты России и Белоруссии провели переговоры в Сочи, в ходе которых с глазу на глаз обменялись мнениями по двусторонней и региональной повестке.