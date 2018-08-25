Посольство РФ назвало опасным “сопровождение” ВВС Британии российских самолетов

СЕГОДНЯ 23:33 2018-08-25T23:40:41+03:00

В дипмиссии указали, что российские пилоты совершали полет у своих границ в двух тысячах километров от британских берегов

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Действия базирующихся в Румынии ВВС Великобритании, которые “сопровождали” российские самолеты над Черным морем, являются опасными. Такое заявил пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне.

Напомним, 23 августа британские истребители поднялись в воздух для перехвата российского патрульного самолета, который совершал полет над Черным морем. В Соединенном Королевстве заявили, что пилот совершал провокационные действия.

"Все действия российских вооруженных сил строго соответствуют международному праву и не несут никакой угрозы Великобритании”, - подчеркнул представитель дипмиссии.

Он указал, что понятно, когда британские военные нервничают во время прохода российских кораблей через Ла-Манш, мимо побережья их страны

“Но какую угрозу Великобритании или даже ее союзникам может хотя бы теоретически представлять российский патрульный самолет, совершающий полеты вблизи российских же берегов, на расстоянии более двух тысяч километров от Британских островов?" - цитирует слова пресс-секретаря ТАСС.

В посольстве также прокомментировали слва министра обороны Соединенного Королевства Гэвина Уильямсона, который заявил, что действия британской стороны шлют "четкое послание" о том, что Лондон готов "коллективно отвечать на любой акт агрессии" и поддерживает своих восточноевропейских союзников ".

Российские дипломаты подчеркнули, что глава Минобороны и другие британские политики ведут себя безответственно, называя обычные плановые действия российских военных “провокациями”. В целом такие инциденты говорят лишь о “пагубности самой идеи дислокации британских ВВС и других натовских сил в Румынии, Польше и Прибалтике, поскольку Лондон не укрепляет чью-либо безопасность, а просто занимается провокационной деятельностью - “как словесной, что прискорбно, так и реальной военной, что попросту опасно".

Ранее сайт "КП" писал, что 23 августа британские истребители Eurofighter Typhoon были подняты с аэродрома в Румыни для перехвата российского самолета-амфибии и его сопровождения. Бе-12 следовал из Крыма к юго-западу над Черным морем.