Советник Порошенко надеется на украинизацию Дальнего Востока
На дальнем Востоке наблюдается “мягкая украинизация” населения. Об этом заявил внештатный советник Петра Порошенко, политолог Олег Медведев.
По его словам, за последние годы расширился ареал использования украинского языка, что свидетельствует о росте готовности населения к "мягкой украинизации".
"Можно увидеть эту динамику по годам. Но, наверное, где-то же есть предел, за которым этот процесс исчерпывается”, - цитирует его слова журнал "Украïнський тиждень" .
Политолог привел в пример дальневосточный Зеленый Клин, где в 1917 году переселенцы с Украины хотели создать Украинскую дальневосточную республику. В то же время Медведев признал, большая часть российских территорих на границе с Украиной русифицирована необратимо.
"Там уже нет потенциала украинизации и языковая русификация стала необратимой", — сказал он.
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