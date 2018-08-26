Советник Порошенко надеется на украинизацию Дальнего Востока

СЕГОДНЯ 00:06 2018-08-26T00:07:21+03:00

В тоже время Олег Медведев признал необратимость русификации некоторых территорий на российско-украинской границе

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На дальнем Востоке наблюдается “мягкая украинизация” населения. Об этом заявил внештатный советник Петра Порошенко, политолог Олег Медведев.

По его словам, за последние годы расширился ареал использования украинского языка, что свидетельствует о росте готовности населения к "мягкой украинизации".

"Можно увидеть эту динамику по годам. Но, наверное, где-то же есть предел, за которым этот процесс исчерпывается”, - цитирует его слова журнал "Украïнський тиждень" .

Политолог привел в пример дальневосточный Зеленый Клин, где в 1917 году переселенцы с Украины хотели создать Украинскую дальневосточную республику. В то же время Медведев признал, большая часть российских территорих на границе с Украиной русифицирована необратимо.

"Там уже нет потенциала украинизации и языковая русификация стала необратимой", — сказал он.