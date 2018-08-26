2018-08-26T00:47:23+03:00
В мире

Папа римский в Дублине встретился с жертвами священников-педофилов

Франциск осудил тех, кто должен был защищать несовершеннолетних от зла, но сам поступи с ними плохо
Юлия ДИВЕЕВА
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Папа римский ФранцискПапа римский ФранцискФото: REUTERS
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В Дублине состоялась встреча папы римского Франциска с жертвами священников-педофилов. Об этом сообщил глава службы печати Святого престола Грег Берк.

По его словам, встрече с понтификом присутствовали восемь человек, пережившие сексуальное насилие со стороны священников. Понтифик во время беседы с ними подчеркнул, что проблема надругательства над несовершеннолетними стала провалом всей церковной организации.

Этот вопрос стал одним из главных пунктов программы визита папы в Ирландию. Выступая перед представителями властей страны, Франциск выступил с осуждением тех, кто должен был защитить несовершеннолетних от зла, но сам стал для них злом, передает агентство ANSA.

«Неспособность церковных властей - епископов, религиозных начальников, священников и других - адекватно справляться с этими отвратительными преступлениями справедливо вызвала негодование и остается причиной страданий и позора для католической общины. Я разделяю эти чувства», - сказал папа римский.

Скандал в Римско-католической церкви разразился при предшественнике Франциска - Бедикте XVI, который в итоге отрекся от престола в 2013. Позже папа Франциск учредил специальную комиссию по защите прав несовершеннолетних, которая занимается расследованием случаев педофилии.

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