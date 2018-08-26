2018-08-26T01:18:11+03:00
Общество

Умер вокалист We Came as Romans Кайл Павон

Кайл Павон скончался в субботу на 29-м году жизни
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Вокалист группы We Came as Romans Кайл Павон (справа)Вокалист группы We Came as Romans Кайл Павон (справа)
Изменить размер текста:

В США умер вокалист рок-группы We Came as Romans Кайл Павон. Об этом сообщается в официальном Twitter коллектива.

Павон скончался в субботу в возрасте 28 лет.

"Трагическая смерть постигла Кайла слишком рано, как для него самого, так и его коллег по группе. Все убиты горем в связи с этой кончиной. Мы будем скучать по его улыбке, его искренности, заботе о других и его впечатляющему музыкальному таланту ", - написали музыканты.

Причина ранней кончины музыканта в заявлении группы не указана. Однако портал TMZ, сообщил, что Павон был помещен в больницу штата Мичиган 19 августа и скончался в субботу утром. Правда издание не сообщает, что же послужило поводом для экстренной госпитализации и привело к смерти музыканта. Ответ должна дать токсикологическая экмпертиза.

We Came as Romans - американская рок-группа, исполняет пост-хардкор. Основана в Мичигане в 2007 году. Известность коллективу принесли такие песни, как Hope, The World I Used to Know и I Knew You Were Trouble. Музыканты выпустили пять студийных альбомов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вайкуле обвинила журналистов в искажении ее слов об отказе ехать в Крым
Папа римский в Дублине встретился с жертвами священников-педофилов
Советник Порошенко надеется на украинизацию Дальнего Востока
Посольство РФ назвало опасным “сопровождение” ВВС Британии российских самолетов
Индийские железные дороги: Пользователи соцсетей оценили дырявый украинский поезд Москва-Херсон
Лукашенко анонсировал скорую встречу с Путины в «широком формате»
Советник Порошенко пофантазировал об украинизации Дальнего Востока
В Италии 16 мигрантов с судна Diciotti сошли на берег для получения медицинской помощи
В горах Болгарии перевернулся туристический автобус: Погибли 15 человек
Песни из посмертного альбома Майкла Джексона признаны фальшивками
Отец Бутиной рассказал об условиях содержания его дочери в американской тюрьме
Итог матча Спартак - Динамо: красно-белые выиграли 2:1 у динамовцев
На острове Крит нашли гробницу возрастом более трех тысяч лет
Правительство поручило Минюсту разобраться в ситуации с питанием беременных и несовершеннолетних в СИЗО
CNN: Решение Трампа отменить поездку Помпео в КНДР стало сюрпризом для Южной Кореи
National Interest рассказал о «позорном» состоянии ВМС Германии
Трамп: В ближайшее время США и Мексика заключат крупное торговое соглашение
Матч Спартак - Динамо: Марков начнет игру в запасе у "Динамо"
Чемпионы Англии по футболу "Манчестер Сити" впервые в сезоне не смогли выиграть матч из-за Боли
Глава МИД Австрии рассказала, как пригласила Путина на свою свадьбу
Матч Спартак - Динамо: Зе Луиш появится в атаке, а Кутепов попал в запас "Спартака"
Министр иностранных дел Сирии посетит Москву до конца августа
В «Единой России» с юмором отреагировали на сообщение о логотипе партии на упаковках с кокаином
В Минобороны рассказали о разработке систем ПВО на новых физических принципах