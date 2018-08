Умер вокалист We Came as Romans Кайл Павон

СЕГОДНЯ 01:18 2018-08-26T01:18:11+03:00

Вокалист группы We Came as Romans Кайл Павон (справа)

В США умер вокалист рок-группы We Came as Romans Кайл Павон. Об этом сообщается в официальном Twitter коллектива.

Павон скончался в субботу в возрасте 28 лет.

"Трагическая смерть постигла Кайла слишком рано, как для него самого, так и его коллег по группе. Все убиты горем в связи с этой кончиной. Мы будем скучать по его улыбке, его искренности, заботе о других и его впечатляющему музыкальному таланту ", - написали музыканты.

Причина ранней кончины музыканта в заявлении группы не указана. Однако портал TMZ, сообщил, что Павон был помещен в больницу штата Мичиган 19 августа и скончался в субботу утром. Правда издание не сообщает, что же послужило поводом для экстренной госпитализации и привело к смерти музыканта. Ответ должна дать токсикологическая экмпертиза.

We Came as Romans - американская рок-группа, исполняет пост-хардкор. Основана в Мичигане в 2007 году. Известность коллективу принесли такие песни, как Hope, The World I Used to Know и I Knew You Were Trouble. Музыканты выпустили пять студийных альбомов.