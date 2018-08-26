Демократы изменили порядок выдвижения кандидата в президенты США

СЕГОДНЯ 03:03 2018-08-26T03:13:43+03:00

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Демократическая партия США изменила 25 августа правила выдвижения кандидатов в президенты страны, ограничив в этом процессе роль так называемых "суперделегатов". Об этом сообщил председатель Национального комитета Демократической партии (НКДП) Том Перес.

Он отметил, что решение было принято на заседании НКДП в Чикаго (штат Иллинойс), чтобы обеспечить себе победу на выборах главы государства в 2020 году и "на долгие годы вперед".

“Суперделегатами” называют политиков, которые занимают высокие выборные посты (сенаторы и конгрессмены, губернаторы, члены национального партийного комитета). В отличие от обычных делегатов, им разрешается отдавать свой голос за любого претендента в кандидаты на пост президента, а не за того, кто набрал во время первичных выборов большинство голосов в конкретном штате, передает ТАСС.

Субботний съезд НКПД отменил эту привилегию. Теперь “суперделегатам” нельзя голосовать в первом туре, и разрешено участвовать в последующих. Демократы рассчитывают, что это повысит прозрачность выборного процесса в их партии и повысит шансы на победу политиков, не являющихся фаворитами партийной верхушки.