2018-08-26T03:13:43+03:00
Политика

Демократы изменили порядок выдвижения кандидата в президенты США

Национальный комитет партии ограничил роль "суперделегатов" в выборном процессе
Юлия ДИВЕЕВА
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В США демократы меняют внутренние правила выдвижения кандидата в президентыВ США демократы меняют внутренние правила выдвижения кандидата в президентыФото: REUTERS
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Демократическая партия США изменила 25 августа правила выдвижения кандидатов в президенты страны, ограничив в этом процессе роль так называемых "суперделегатов". Об этом сообщил председатель Национального комитета Демократической партии (НКДП) Том Перес.

Он отметил, что решение было принято на заседании НКДП в Чикаго (штат Иллинойс), чтобы обеспечить себе победу на выборах главы государства в 2020 году и "на долгие годы вперед".

“Суперделегатами” называют политиков, которые занимают высокие выборные посты (сенаторы и конгрессмены, губернаторы, члены национального партийного комитета). В отличие от обычных делегатов, им разрешается отдавать свой голос за любого претендента в кандидаты на пост президента, а не за того, кто набрал во время первичных выборов большинство голосов в конкретном штате, передает ТАСС.

Субботний съезд НКПД отменил эту привилегию. Теперь “суперделегатам” нельзя голосовать в первом туре, и разрешено участвовать в последующих. Демократы рассчитывают, что это повысит прозрачность выборного процесса в их партии и повысит шансы на победу политиков, не являющихся фаворитами партийной верхушки.

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