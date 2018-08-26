2018-08-26T03:38:47+03:00
Политика

Минобороны РФ: Тысячи боевиков готовятся в Идлибе к наступлению на Алеппо и Хаму

Главарь террористов призвал все банды в провинции сражаться против светского государства в САР
Юлия ДИВЕЕВА
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В Минобороны РФ считают, что на правительственные войска САР готовится нападениеВ Минобороны РФ считают, что на правительственные войска САР готовится нападениеФото: REUTERS
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В сирийской провинции Идлиб несколько тысяч боевиков тяжелым вооружением и бронетехникой готовят наступление на освобожденные от террористов Алеппо и Хаму. Об этом заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

На данный момент более 70% территории Идлиба находится под контролем террористических группировок, в том числе "Хайат Тахрир аш-Шам" (ранее "Джебхат ан-Нусра, запрещена в РФ).

"На прошедшей неделе лидер данной террористической организации Абу Мухаммад Аль-Джулани призвал все банды в Идлибе к "джихаду" против светского сирийского государства. Число задержанных экстремистами и содержащихся в тюрьмах сторонников политического диалога превысило 500 человек", - сказал Цыганков.

В тоже время на юго-западе Сирии продолжается разоружение незаконных вооруженных формирований. За минувшие сутки боевики сдали 386 единиц стрелкового оружия и 600 кг боеприпасов, передает ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что Соединенные Штаты готовы ударить по позициям правительственных войск в Сирии, в случае применения президентом Башаром Асадом химического оружия. Позже поступило сообщение, что ВМС США перебросили в Персидский залив эсминец USS The Sullivans, вооруженный 56 крылатыми ракетами. По данным Минобороны РФ, корабль может быть использован для очередной агрессии против Сирии.

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