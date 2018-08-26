В Шотландии туристка из Канады сделала снимки Лох-Несского чудовища

СЕГОДНЯ 04:46 2018-08-26T04:46:24+03:00

Неизвестный объект, плывущий в воде, туристка заметила в озере Лох-Несс недалеко от замка Уркхарт

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На озере Лох-Несс в Шотландии снова видели нечто похожее на легендарное чудовище Несси. На этот раз снимки необычного объекта в воде сделала школьный секретарь Линн Лок из Канады.

Как пишет газета The Scottish Sun, женщина приехала в Глазко в отпуск с мужем и дочерью. На несколько дней семья решила отправиться в горы.

На озере Лох-Несс Линн Лок увидела Несси примерно в 45 метрах от берега возле замка Уркхарт, где монстра чаще всего наблюдали.

"В наш последний день мы посетили замок Уркхарт и прогулялись по озеру Лох-Несс. Пока мы были в замке, я заметил что-то, движущееся в воде, с дорожками пузырей, ведущих к нему. Оно пару раз уходил под воду и снова появлялся. Мне показалось это странным, и, конечно, я слышала истории о Несси, поэтому сделала несколько снимков”, - рассказала Линн.

Туристка видела чудовище около минуты, оно проплывало примерно в 45 метрах от берега, на котором стоит замок. Именно здесь чаще всего видели Несси.

"Я верила в Несси до этого, поэтому я была взволнована, когда увидела что-то странное в воде. Моя семья немного скептически относится к Несси, но я думаю, что это наблюдение - как и другое в тот же день на юге - заставило их немного передумать”, - поделилась Лок .

Это уже седьмое замеченное появление Нессии в озере в этом году. Отчет Линн Лок был принят Официальным реестром регистрации наблюдений Лох-Несского чудовища.