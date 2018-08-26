Легенду английского футбола арестовали по подозрению в домогательствах

СЕГОДНЯ 07:04 2018-08-26T07:04:48+03:00

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Легендарный игрок английского футбола Пол Гаскойн арестован по обвинению в сексуально домогательстве. Бывшего спортсмена задержали в понедельник вечером на железнодорожной станции Дарем после того, как одна пассажирка заявила, что тот касался ее во время поездки на поезде из Йорка.

Как пишет газета The Sun, инцидент произошел в понедельник.После разбирательств 51-летний Гаскойна освободил был освобожден до выяснения обстоятельств произошедшего. Полузащитник Spurs уже давно борется с алкоголизмом.

Ранее в этом месяце бывшего спортсмена обнаружили абсолютно голым в грмерке перед началом телешоу, на которое он был приглашен. С программы Гаскойн ушел рано, сославшись на то, что принял снотворное. В 2014 году он проходил лечение в реабилитационном центре в Лондоне.

В течение своей игровой карьеры Гаскойн выступал в составе английских "Ньюкасла", "Мидлсбро", "Эвертона", "Тоттенхэма", итальянского "Лацио" и шотландского "Рейнджерс". Вместе с шотландским клубом он стал двукратным чемпионом страны, а также обладателем национального Кубка и Суперкубка.