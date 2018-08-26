2018-08-26T07:22:31+03:00
Москва

Погода в Москве на 26 августа 2018 года: ожидается до 27 градусов тепла

Метеорологи обещают небольшой дождь в Москве на 26 августа 2018 года
Екатерина БОЛГОВА
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В воскресенье в Москве ожидается до 27 градусов теплаВ воскресенье в Москве ожидается до 27 градусов теплаФото: Евгения ГУСЕВА
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Синоптики прогнозируют облачную погоду в Москве на воскресенье, 26 августа 2018 года.

По информации Гидрометцентра, дневная температура воздуха в российской столице составит от +25 до +27 градусов. Днем переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 3-8 метров в секунду.

В ночь на понедельник, 27 августа, температура воздуха составит 13...15 градусов тепла, небольшая облачность, без осадков. Днем — от 26 до 28 градусов выше нуля, переменная облачность, без дождя. Ветер южный, 3-8 метров в секунду.

В ночь на вторник, 28 августа, возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит от 13 до 15 градусов со знаком «плюс», днем — от 23 до 25 градусов. Облачно с прояснениями, кратковременный дождь, днем возможна гроза, ветер западный, 5-10 метров в секунду, при грозе порывы могут достигать 12-17 метров в секунду.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее метеорологи предупреждали, что последние дни лета 2018 года и первые дни сентября будут жаркими. Ожидается температура воздуха на 7 - 8 градусов выше, чем положено по климатическим нормам.

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