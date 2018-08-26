Жена и дочь Ярошенко рассказали о состоянии здоровья российского летчика

СЕГОДНЯ 07:45 2018-08-26T07:45:26+03:00

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Жена и дочь осужденного в США российского летчика Константина Ярошенко рассказали о состоянии его здоровья после второй встречи в тюрьме Данберри, штат Коннектикут. По словам дочери россиянина Екатерины, у ее отца заметны признаки преждевременного старения, а также проблемы с желудком и с зубами, приступы аллергии.

"Хотелось бы, чтобы отец выглядел лучше", - сказала Екатерина Ярошенко.

Она отметила, что летчику не потребовался отдельный отдых во время свидания с семьей. "Тему дальнейших наших шагов не затрагиваем. Мы не виделись семь лет, и нам есть, о чем поговорить", - сказала дочь летчика, отметив, что они не обсуждали дальнейшие шаги, в том числе возможное обращение с письмом к президенту США Дональду Трампу.

Она подчеркнула, что тюремное начальство не чинило никаких препятствий для встречи Ярошенко с семьей, передает ТАСС.

Напомним, в пятницу, 24 августа, состоялась первая за семь лет встреча Ярошенко с женой и дочерью. Российский летчик был осужден в США 7 сентября 2011 года на 20 лет тюрьмы, при этом он отрицает вину в транспортировке наркотиков, называя свой арест провокацией, а дело сфабрикованным. Официальные представители российских властей и родственники летчика не раз обращались к США с просьбой передать Ярошенко РФ.