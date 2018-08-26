2018-08-26T08:05:58+03:00
Происшествия

Чемпион Франции по боксу остановил дебошира на борту самолета

Один из пассажиров вел себя агрессивно и попытался пробраться в кабину пилотов, однако его остановил 46-летний Тарик Сахибеддин
Екатерина БОЛГОВА
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Бывший профессиональный боксер и двукратный чемпион Франции Тарик Сахибеддин. Фото: Арно Ромеро/ FacebookБывший профессиональный боксер и двукратный чемпион Франции Тарик Сахибеддин. Фото: Арно Ромеро/ Facebook
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Двукратный чемпион Франции по боксу Тарик Сахибеддин остановил дебошира на борту самолета, направлявшегося из Мюнхена в Париж. Один из пассажиров вел себя агрессивно и хотел пробраться в кабину пилотов, чтобы заставить их развернуть лайнер. На борту было около 200 человек.

Журналист Арно Ромеро сообщил на своей странице в Facebook, что мужчина выглядел перевозбужденным, а затем неожиданно направился к кабине пилотов, отметив, что намерен повидать своих друзей в Мюнхене. Тогда бывший профессиональный боксер, 46-летний Сахибеддин вместе с двумя другими пассажирами повалил дебошира на пол и связал его.

Самолет затем совершил благополучную посадку, после чего злоумышленник был задержан. Отмечается, что его проверят на вменяемость. В знак благодарности Сахибеддина пригласили сфотографироваться в кабине летчиков.

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