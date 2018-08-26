Число пострадавших во время землетрясения в Иране выросло до 140 человек

СЕГОДНЯ 08:19 2018-08-26T08:19:41+03:00

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В Иране 140 человек получили различные травмы во время землетрясения на западе страны. Известно об одном погибшем.

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в ночь на воскресенье. По данным Геологической службы США (USGS) толчки были зафиксированы в 22.13 субботы по всемирному координированному времени UTC (1.13 мск). Эпицентр находился в 31 километре к западу от города Джаванруд в провинции Керманшах. Очаг залегал на глубине 8,3 километра, передает ТАСС.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, мощное землетрясение магнитудой 6,9 балла произошло 19 августа в районе густонаселенного индонезийского острова Ломбок. Подземные толчки были зафиксированы в это воскресенье, 19 августа, в 14.56 по времени UTC (в 17.56 по мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 25,6 километра вблизи индонезийского города Белантинг. Толчки стали результатом мелководного разлома.