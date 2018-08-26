2018-08-26T08:30:11+03:00
В мире

Глава МИД Австралии Джули Бишоп объявила об уходе в отставку

Министр ранее проиграла на выборах нового лидера Либеральной партии страны
Екатерина БОЛГОВА
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Министр иностранных дел Австралии Джули БишопМинистр иностранных дел Австралии Джули БишопФото: REUTERS
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В воскресенье, 26 августа, министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп объявила об уходе в отставку.

"Сегодня я известила премьер-министра о том, что я покидаю занимаемую мной в кабинете (министров) должность министра иностранных дел", - написала Бишоп в своем микроблоге в Twitter.

Ранее в Австралии прошли выборы нового лидера Либеральной партии страны. Участие в выборах приняли три кандидата, одной из которых была Бишоп. Она получила наименьшее число голосов и выбыла в первом туре голосования. Во слудющий тур прошли временно исполняющий обязанности министра внутренних дел Скотт Моррисон и бывший глава МВД Питер Даттон. В третьем туре по итогам голосования победил Моррисон с перевесом в пять голосов, за Даттона проголосовали 40 депутатов от Либеральной партии.

Сразу после голосования глава правительства Малколм Тёрнбулл подал в отставку.

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