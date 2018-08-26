2018-08-26T08:45:50+03:00
Происшествия

В США четверо погибли при крушении легкомоторного самолета

Погибшие были парашютистами и готовились совершить прыжок
Юлия ДИВЕЕВА
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В штате Джорджия разбился легкомоторный самолет с парашютистами на бортуВ штате Джорджия разбился легкомоторный самолет с парашютистами на борту
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Четыре человека стали жертвами крушения небольшого легкомоторного самолета в США. Один человек госпитализирован в тяжелом состоянии.

ЧП произошло 25 августа в Региональном аэропорту американского города Свайнсборо в штате Джорджия. Около 14:00 самолет Cessna 182A поднял в небо экстремалов, которые готовились совершить парашютный прыжок. Вскоре после взлета раздался взрыв и самолет упал на землю в районе аэродрома.

Очевидцы поспешили к машине, вооружившись огнетушителями. Они самостоятельно вытащили двух человек из кабины, сообщает сайт телеканала WRDW.

По факту начато расследование. Неизвестно, что стало причиной катастрофы. Как объяснил окружной шериф, выяснение причин может занять до 10 дней. На данном этапе полиция устанавливает личности погибших.

Напомним, сайт "КП" рассказывал, что 4 августа легкомоторный самолет рухнул в швейцарском полукантоне Нидвальден. ЧП случилось в 10:00 по местному времени (11:00 мск) неподалеку от поместья «Сенар», где проживал русский композитор Сергей Рахманинов.

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