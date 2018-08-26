Президент Афганистана не принял отставки глав Минобороны, МВД и национального директората безопасности

СЕГОДНЯ 08:45 2018-08-26T08:46:14+03:00

Ранее агентство Рейтер сообщило об отставке министра обороны, главы МВД и двух высокопоставленных сотрудников службы безопасности

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Президент Афганистана Ашраф Гани не принял отставки глав Минобороны, МВД и национального директората безопасности.

"Президент Ашраф Гани не принял отставки министра обороны, министра внутренних дел и главы национального директората безопасности и распорядился, чтобы они продолжили свою работу", — передает агентство Пажвак.

Ранее агентство Рейтер сообщило об отставке министра обороны, главы МВД и двух высокопоставленных сотрудников службы безопасности. По информации источников агентства в правительстве в отставку подали глава Минобороны Тарик Шах Бахрами, министр внутренних дел Ваис Ахмад Бармак и руководитель национального директората безопасности Масум Станекзай.

Телеканал Tolo news сообщил, что советник президента Афганистана по национальной безопасности Мохаммад Ханиф Атмар ушел со своего поста, который он занимал с 2014 года, из-за серьезных разногласий с политическим курсом страны. На эту должность назначен посол Афганистана в США Хамдулла Мохиб. Ранее Атмар также занимал должность министра внутренних дел.