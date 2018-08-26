Похороны сенатора Маккейна пройдут в Аннаполисе

СЕГОДНЯ 09:05 2018-08-26T09:05:39+03:00

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Похороны американского сенатора Джона Маккейна пройдут в городе Аннаполис, штат Мэриленд.

Как сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники в Республиканской партии, дата похорон пока не определена. Отмечается, что гроб с телом сенатора решено установить в здании законодательной ассамблеи Аризоны. Этот штат Маккейн представлял в Конгрессе США на протяжении 35 лет.

Напомним, Маккейн, страдавший от рака мозга, умер в субботу, 25 августа, на 82-м году жизни. Катафалк с его телом в сопровождении кортежа ранее покинул территорию его резиденции в Корнвилле, штат Аризона. Автомобильная колонна направилась в административный центр штата - Финикс.

В 1986 году Маккейна впервые избрали в верхнюю палату Конгресса от штата Аризона, до того он занимал кресло в палате представителей. Маккейн служил в ВМС США в годы войны во Вьетнаме, был сбит во время бомбардировки Ханоя и попал в плен, где провел более пяти лет.

В июле прошлого года стало известно, что у сенатора диагностирована опухоль мозга.