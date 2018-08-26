2018-08-26T09:15:16+03:00
Общество

Умер наставник Дэвида Боуи, танцор и хореограф Линдси Кемп

Линдси Кемп умер 24 августа в Италии в возрасте 80 лет
Юлия ДИВЕЕВА
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Танцор, хореограф и мим Линдси КемпТанцор, хореограф и мим Линдси КемпФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Умер британский танцор, хореограф и мим Линдси Кемп. Об этом рассказала режиссер Ненди Пинто-Дашунски, которая снимает документальный фильм об артисте.

По ее словам, великий мим скончался неожиданно после “идеального” дня, на репетиции со своими учениками. В начале своей карьеры к нему за помощью обращались Дэвид Боуи и Кейт Буш, пишет газета The Independent.

Кемп ушел из жизни 24 августа в Италии, где проживал, в возрасте 80 лет.

"Мне невероятно посчастливилось учиться у него, работать с ним и проводить с ним время. Я очень любила его и буду по нему скучать. Спасибо, дорогой Линдси", - передает ВВС слова Кейт Буш, которую хореограф учил танцевать.

Линдси Кемп родился в графстве Чешир в 1938 году. Свою танцевальную труппу он образовал в 60-х годах. Кемп помог Боуи в создании образа его наиболее известного альтер эго - Зигги Стардаста.

Дэвид Боуи в своем театральном дебюте на сцене Оксфордского театра . 1967 год. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Дэвид Боуи в своем театральном дебюте на сцене Оксфордского театра . 1967 год.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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