Умер наставник Дэвида Боуи, танцор и хореограф Линдси Кемп
Умер британский танцор, хореограф и мим Линдси Кемп. Об этом рассказала режиссер Ненди Пинто-Дашунски, которая снимает документальный фильм об артисте.
По ее словам, великий мим скончался неожиданно после “идеального” дня, на репетиции со своими учениками. В начале своей карьеры к нему за помощью обращались Дэвид Боуи и Кейт Буш, пишет газета The Independent.
Кемп ушел из жизни 24 августа в Италии, где проживал, в возрасте 80 лет.
"Мне невероятно посчастливилось учиться у него, работать с ним и проводить с ним время. Я очень любила его и буду по нему скучать. Спасибо, дорогой Линдси", - передает ВВС слова Кейт Буш, которую хореограф учил танцевать.
Линдси Кемп родился в графстве Чешир в 1938 году. Свою танцевальную труппу он образовал в 60-х годах. Кемп помог Боуи в создании образа его наиболее известного альтер эго - Зигги Стардаста.
Дэвид Боуи в своем театральном дебюте на сцене Оксфордского театра . 1967 год.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети