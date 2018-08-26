Главный приз мэра Москвы получил фильм Валерия Тодоровского "Большой"

СЕГОДНЯ 09:28 2018-08-26T09:28:00+03:00

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Главный приз мэра Москвы за создание образа российской столицы в кино стал фильм режиссера Валерия Тодоровского "Большой". Торжественная церемония прошла в парке "Зарядье" в рамках ежегодной акции "Ночь кино".

Во второй раз приз мэра столицы вручается фильмам, действие которых происходит в Москве и передает образ города. Призовой фонд составляет 100 миллионов рублей, половину из которых получает победитель.

"Много было фильмов, вошла десятка. С моей точки зрения, это по-настоящему талантливые и замечательные фильмы. Нелегко было голосовать… Победившие картины прекрасны, каждая по-своему", — сказал глава московского Союза кинематографистов Евгений Герасимов.

Второе место занял фильм "Притяжение" Федора Бондарчука, третье - "Дед Мороз. Битва Магов" Александра Войтинского.

В десятку также вошли "Нелюбовь" Андрея Звягинцева, "Селфи" Николая Хомерики, альманах "Про любовь. Только для взрослых", передает ТАСС.