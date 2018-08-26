National Interest: в России действует программа разработки «спутников-убийц»

СЕГОДНЯ 10:07 2018-08-26T10:07:56+03:00

Издание напоминает, что ранее помощник госсекретаря США Илем Поблет на конвенции по вопросам разоружения в Женеве обвинила Россию в запуске таких спутников

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Американский журнал National Interest сообщил, что в России действует программа разработки «спутников-убийц», которые могут выводить из строя другие космические аппараты.

Издание напоминает, что ранее на конвенции по вопросам разоружения в Женеве помощник госсекретаря США Илем Поблет заявила о запуске российской стороной таких спутников. При этом российские специалисты называют эти спутники инспекторами, которые должны выявлять проблемы у других аппаратов, отмечает журнал.

По словам автора статьи, с 2013 года Россия запустила четыре спутника-инспектора "Космос-2491", "Космос-2499", "Космос-2504" и "Космос-2519", которые в состоянии производить точечные маневры. Именно на эти спутники обратила внимание представитель Госдепартамента.

Кроме того, в материале отмечается, что в 2014 году на орбиту вывели спутник "Космос-2499", который, по неподтвержденным данным, является тестовым образцом новой системы с плазменным или ионным ракетным двигателем малой тяги.