2018-08-26T10:07:56+03:00
В мире

National Interest: в России действует программа разработки «спутников-убийц»

Издание напоминает, что ранее помощник госсекретаря США Илем Поблет на конвенции по вопросам разоружения в Женеве обвинила Россию в запуске таких спутников
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
National Interest рассказал о российских "спутниках-убийцах"National Interest рассказал о российских "спутниках-убийцах"Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Американский журнал National Interest сообщил, что в России действует программа разработки «спутников-убийц», которые могут выводить из строя другие космические аппараты.

Издание напоминает, что ранее на конвенции по вопросам разоружения в Женеве помощник госсекретаря США Илем Поблет заявила о запуске российской стороной таких спутников. При этом российские специалисты называют эти спутники инспекторами, которые должны выявлять проблемы у других аппаратов, отмечает журнал.

По словам автора статьи, с 2013 года Россия запустила четыре спутника-инспектора "Космос-2491", "Космос-2499", "Космос-2504" и "Космос-2519", которые в состоянии производить точечные маневры. Именно на эти спутники обратила внимание представитель Госдепартамента.

Кроме того, в материале отмечается, что в 2014 году на орбиту вывели спутник "Космос-2499", который, по неподтвержденным данным, является тестовым образцом новой системы с плазменным или ионным ракетным двигателем малой тяги.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В подмосковном Королеве горит кровля семиэтажного жилого дома
Эксперт National Interest назвал самую серьезную проблему для армии США
Главный приз мэра Москвы получил фильм Валерия Тодоровского "Большой"
Умер наставник Дэвида Боуи, танцор и хореограф Линдси Кемп
Похороны сенатора Маккейна пройдут в Аннаполисе
Президент Афганистана не принял отставки глав Минобороны, МВД и национального директората безопасности
В США четверо погибли при крушении легкомоторного самолета
Глава МИД Австралии Джули Бишоп объявила об уходе в отставку
Число пострадавших во время землетрясения в Иране выросло до 140 человек
Чемпион Франции по боксу остановил дебошира на борту самолета
Жена и дочь Ярошенко рассказали о состоянии здоровья российского летчика
СБУ вызвала на допрос представителя владельца танкера “Механик Погодин”
Погода в Москве на 26 августа 2018 года: ожидается до 27 градусов тепла
Легенду английского футбола арестовали по подозрению в домогательствах
Трамп выразил соболезнования в связи со смертью Джона Маккейна
Во Франции мясники сорвали фестиваль веганов
В Шотландии туристка из Канады сделала снимки лохнесского чудовища
Умер сенатор США Джон Маккейн
Минобороны РФ: Тысячи боевиков готовятся в Идлибе к наступлению на Алеппо и Хаму
Демократы изменили порядок выдвижения кандидата в президенты США
Медведчук призвал власти Украины к прямому диалогу с ДНР и ЛНР
Вайкуле обвинила журналистов в искажении ее слов об отказе ехать в Крым
Умер вокалист We Came as Romans Кайл Павон
Папа римский в Дублине встретился с жертвами священников-педофилов
Советник Порошенко надеется на украинизацию Дальнего Востока
Посольство РФ назвало опасным “сопровождение” ВВС Британии российских самолетов