Эксперт National Interest назвал самую серьезную проблему для армии США

СЕГОДНЯ 10:09 2018-08-26T10:21:16+03:00

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У армии Соединенных Штатов главный враг не Россия или Китай, а зависимость от технологий и неправильное использование технического потенциала. Такое мнение высказала в своей статье для журнала National Interest бывший подполковник ВС США Дэниел Дэвис.

Он подчеркнул, что Америка постоянно ведет себя провокационно с Россией, что не способствует хорошим отношениям между странами. Кроме того, Вашингтон покровительствует мелким партнерам, которые могут втянуть Штаты в чужую войну, и ведет боевые действия в десятках стран. На данный момент США необходимо реформировать оборонную политику.

Кроме того, Дэвис указал на зависимость американских ВС от технологий. «Это палка о двух концах», - сказал он.

По словам экс-подполковника, когда кто-нибудь из противников США решит воспользоваться космическим вооружением для уничтожения навигационных и разведывательных спутников США, возможности американской армии сразу снизятся.

"Мы знаем, что Китай и Россия уже много лет работают над тем, чтобы развить способность ослеплять, обманывать или уничтожать американские спутники", - сказал Дэвис и добавил, что стране необходимо беречь военную силу.

«За последние два десятка лет мы распылили нашу военную силу. В ходе этого процесса мы довели нашу военную технику до состояния износа, залезли в триллионные долги, чтобы финансировать непоследовательные и ненужные боевые операции», - сетует он.

Дэвис уверен, что США нужно немедленно свернуть ненужные боевые операции для сохранения ресурсов и обеспечения национальной безопасности.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, вооруженные силы США в ближайшее время получат новые мобильные системы радиоэлектронной борьбы EWTV (Electronic Warfare Tactical Vehicle). Речь идет о модернизированных комплексах РЭБ Crew Duke на платформе бронетранспортера International MaxxPrо. Система сможет успешно подавлять связь противника на широком диапазоне частот, а также вводить его в заблуждение, передавая свой сигнал.