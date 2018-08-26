Die Welt: Россия избавляется от диктата доллара

СЕГОДНЯ 11:03 2018-08-26T11:03:36+03:00

По словам автора статьи, власти РФ не рассчитывают в ближайшем времени на нормализацию отношений с Западом

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Власти России хотят избавиться от долларового диктата, избавляясь от государственных облигаций США и активно закупая золото, пишет Die Welt. По словам автора статьи, Москва не рассчитывает в ближайшем времени на нормализацию отношений с западными странами.

Эксперт Джеймс Рикардс отметил, что у России есть "стратегический план" на этот случай, а золото - это "идеальное вложение" для защиты от американских санкций. Отмечается, что за последние десять лет Россия увеличивала наращивала свои золотые запасы - с 457 тонн в 2008 году до 1944 тонн к июлю текущего года. В результате Россия опередила Китай по этому показателю и стала пятой страной в мире по запасам золота, отмечает Die Welt.

Кроме того, ради выполнения своего стратегического плана власти РФ готовы пойти даже на определенные экономические риски, связанные со снижением цен на золото.

Автор статьи подытоживает, что политика президента США Дональда Трампа, использующего доллар в качестве оружия против других государств, может привести к тому, что золото станет играть гораздо более важную роль в мировой финансовой системе.