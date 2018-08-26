Правительство Индии одобрило сделки на закупку 135 вертолетов для своих ВМС

СЕГОДНЯ 11:29 2018-08-26T11:29:56+03:00

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В воскресенье, 26 августа, власти Индии одобрили сделки на закупку 135 вертолетов для своих Военно-морских сил.

Как сообщает телеканал NDTV, одобрена закупка 111 многоцелевых вертолетов и 24 противолодочных вертолетов. Отмечается, что 95 многоцелевых вертолетов будут собраны в Индии при участии индийских предприятий, а оставшиеся 16 будут поставлены в готовом виде. Указанные сделки входят в программу "Make In India", которую активно продвигает правительство страны.

Ранее сделки по закупкам вертолетов одобрило министерство обороны Индии. Общая сумма контракта составит около 3 миллиардов долларов.

Кроме того, руководство Индии одобрило закупку 24 противолодочных вертолетов MH-60R американского производства. Они могут прийти на смену вертолетам Sea King, которые находятся на вооружении индийских ВМС уже больше 30 лет. Сумма этого контракта будет равна 1,8 миллиарда долларов.