2018-08-26T11:29:56+03:00
В мире

Правительство Индии одобрило сделки на закупку 135 вертолетов для своих ВМС

Отмечается, что одобрена закупка 111 многоцелевых вертолетов и 24 противолодочных вертолетов
Екатерина БОЛГОВА
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Правительство Индии одобрило закупку 135 вертолетов для своих силПравительство Индии одобрило закупку 135 вертолетов для своих силФото: REUTERS
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В воскресенье, 26 августа, власти Индии одобрили сделки на закупку 135 вертолетов для своих Военно-морских сил.

Как сообщает телеканал NDTV, одобрена закупка 111 многоцелевых вертолетов и 24 противолодочных вертолетов. Отмечается, что 95 многоцелевых вертолетов будут собраны в Индии при участии индийских предприятий, а оставшиеся 16 будут поставлены в готовом виде. Указанные сделки входят в программу "Make In India", которую активно продвигает правительство страны.

Ранее сделки по закупкам вертолетов одобрило министерство обороны Индии. Общая сумма контракта составит около 3 миллиардов долларов.

Кроме того, руководство Индии одобрило закупку 24 противолодочных вертолетов MH-60R американского производства. Они могут прийти на смену вертолетам Sea King, которые находятся на вооружении индийских ВМС уже больше 30 лет. Сумма этого контракта будет равна 1,8 миллиарда долларов.

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