Министр обороны Ирана прибыл с визитом в Сирию
В воскресенье, 26 августа, министр обороны Ирана Амир Хатами прибыл в Сирию с двухдневным визитом. Он намерен провести переговоры президентом Сирии Башаром Асадом и министром обороны республики Али Айюбом, передает агентство Tasnim.
Отмечается, что Хатами обсудит ситуацию в регионе и ход операции против боевиков, а также тему военно-технического сотрудничества между Ираном и Сирией. Встречи будут посвящены "укреплению боеспособности оси сопротивления", подчеркивает агентство.
Прибыв в аэропорт Дамаска, Хатами заявил, что двустороннее партнерство "вступает сейчас в новый этап, учитывая начинающийся процесс послевоенной реконструкции Сирии". Он также выразил надежду, что Иран сможет принять эффективное участие в восстановлении экономики Сирии.
По словам министра обороны Ирана, дальнейшее присутствие иранских военных в Сирии "зависит от решений, которые будут приняты руководством двух государств".