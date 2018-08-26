Министр обороны Ирана прибыл с визитом в Сирию

СЕГОДНЯ 12:04 2018-08-26T12:04:33+03:00

По данным агентства Tasnim, Амир Хатами намерен провести переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом и главой Минобороны республики Али Айюбом

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В воскресенье, 26 августа, министр обороны Ирана Амир Хатами прибыл в Сирию с двухдневным визитом. Он намерен провести переговоры президентом Сирии Башаром Асадом и министром обороны республики Али Айюбом, передает агентство Tasnim.

Отмечается, что Хатами обсудит ситуацию в регионе и ход операции против боевиков, а также тему военно-технического сотрудничества между Ираном и Сирией. Встречи будут посвящены "укреплению боеспособности оси сопротивления", подчеркивает агентство.

Прибыв в аэропорт Дамаска, Хатами заявил, что двустороннее партнерство "вступает сейчас в новый этап, учитывая начинающийся процесс послевоенной реконструкции Сирии". Он также выразил надежду, что Иран сможет принять эффективное участие в восстановлении экономики Сирии.

По словам министра обороны Ирана, дальнейшее присутствие иранских военных в Сирии "зависит от решений, которые будут приняты руководством двух государств".