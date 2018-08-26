2018-08-26T12:32:08+03:00
В мире

Семья Маккейна попросила Трампа не посещать похороны сенатора

Ограничиться прощальной речью родственники сенатора также попросили Барака Обаму и Джорджа Буша-младшего
Екатерина БОЛГОВА
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Американский сенатор Джон МаккейнАмериканский сенатор Джон МаккейнФото: REUTERS
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Семья умершего сенатора США Джона Маккейна попросила президента страны Дональда Трампа не посещать похороны. Ограничиться прощальной речью родственники попросили также бывших глав государства Барака Обаму и Джорджа Буша-младшего.

Как сообщает телеканал CNN, в течение последнего года Маккейн самостоятельно планировал свои похороны, а отсутствие Трампа было одним из его пожеланий. Родственники решили выполнить волю усопшего.

Напомним, Маккейн скончался накануне в возрасте 81 года от рака мозга. Трамп уже выразил свои соболезнования. «Мои глубочайшие соболезнования и уважение семье сенатора Джона Маккейна. Наши сердца и молитвы с вами», — написал американский президента в своем микроблоге в Twitter.

Маккейн не раз критиковал нынешнего президента США, считая его импульсивным и мало информированным. В частности, сенатор выступал против реформы здравоохранения, объявленной Трампом. Глава государства обвинял политика в обмане избирателей.

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