Семья Маккейна попросила Трампа не посещать похороны сенатора
Семья умершего сенатора США Джона Маккейна попросила президента страны Дональда Трампа не посещать похороны. Ограничиться прощальной речью родственники попросили также бывших глав государства Барака Обаму и Джорджа Буша-младшего.
Как сообщает телеканал CNN, в течение последнего года Маккейн самостоятельно планировал свои похороны, а отсутствие Трампа было одним из его пожеланий. Родственники решили выполнить волю усопшего.
Напомним, Маккейн скончался накануне в возрасте 81 года от рака мозга. Трамп уже выразил свои соболезнования. «Мои глубочайшие соболезнования и уважение семье сенатора Джона Маккейна. Наши сердца и молитвы с вами», — написал американский президента в своем микроблоге в Twitter.
Маккейн не раз критиковал нынешнего президента США, считая его импульсивным и мало информированным. В частности, сенатор выступал против реформы здравоохранения, объявленной Трампом. Глава государства обвинял политика в обмане избирателей.