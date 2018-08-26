2018-08-26T12:50:22+03:00
Политика

В ДНР заявили об обстрелах украинскими силовиками окраин Донецка из гранатометов

По словам представителя самопровозглашенной республики, за истекшие сутки ВСУ дважды нарушили режим прекращения огня
Екатерина БОЛГОВА
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В ДНР обвинили силовиков в обстрелах окраин Донецка из гранатометовВ ДНР обвинили силовиков в обстрелах окраин Донецка из гранатометовФото: REUTERS
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республики в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня (СЦКК) заявили, что украинские силовики дважды за прошедшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе.

Представитель ДНР в СЦКК отметил, что обстрел велся из гранатометов по окраинам Донецка. По предварительным данным, пострадавших в результате обстрелов нет.

В субботу представительство самопровозглашенной республики в СЦКК заявило о шести случаях нарушения режима прекращения огня со стороны киевских сил, передает РИА Новости.

За прошедшую неделю в Донецкой народной республике погибли четыре человека из-за военных действий.

Напомним, ранее контактная группа по урегулированию ситуации на Украине согласовала «школьное перемирие» в Донбассе. Прекращение огня согласовано участниками контактной группы с 29 августа в связи с началом нового учебного года.

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