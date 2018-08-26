В 2019 году французское правительство хочет сократить 4,5 тысячи госслужащих

СЕГОДНЯ 13:54 2018-08-26T13:54:59+03:00

Также планируется сократить еще 10 тысяч госслужащих в 2020 году

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В следующем году правительство Франции намерено сократить 4,5 тысячи госслужащих. Также планируется сократить еще 10 тысяч госслужащих в 2020 году. Об этом заявил премьер-министр Франции Эдуар Филипп.

Как сообщила газета Journal du dimanche, в текущем году во Франции сократили 1,6 тысячи чиновников. Отмечается, что эта цифра далека от заявленного французским лидером Эммануэлем Макроном пятилетнего плана сократить 50 тысяч госслужащих.

"Сокращение числа государственных служащих не является основой, а является следствием трансформации государственных действий, которые набирают обороты с течением времени. Я уже могу сказать, что в 2020 году эта цифра вырастет до 10 тысяч", — заявил глава правительства Франции Эдуар Филипп.

Напомним, в конце июля французские СМИ сообщили, что рейтинг одобрения президента страны Эммануэля Макрона достиг рекордно низких значений на фоне резонансного скандала, известного как «дело Беналля». Речь идет об обнародованном видеоролике, на котором работник Елисейского дворца Александр Беналля и сотрудник аппарата правящей партии «Республика на марше» Венсан Краз избивают участников первомайской демонстрации в Париже.