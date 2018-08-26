Грузинские власти хотят наладить отношения с Россией
Специальный представитель премьер-министра Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе заявил, что власти страны хотят улучшить отношения с Москвой.
«Грузия глубоко заинтересована в поисках выхода из создавшегося положения как в российско-грузинских отношениях, так и в решении существующих проблем через диалог», — сказал Абашидзе.
При этом он подчеркнул, что Тбилиси не смирится с признанием Россией независимости Абхазии и Южной Осетии.
По словам Абашидзе, в Грузии надеются вернуть территории Абхазии и Южной Осетии, но только мирным путем. Но признание Россией независимости регионов «вогнало в глубокий тупик грузино-российские межгосударственные отношения», считает спецпредставитель премьера Грузии, передает РИА Новости.
Напомним, ранее российские власти неоднократно заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий, Абхазии и Северной Осетии, отражает существующее положение дел и пересмотру не подлежит.