2018-08-26T15:11:04+03:00
Политика

Сурков прокомментировал итоги встречи Путина и Бибилова

По словам помощника президента РФ, сейчас прорабатываются поручения, которые повысят качество жизни в Южной Осетии
Екатерина БОЛГОВА
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Помощник президента РФ Владислав СурковПомощник президента РФ Владислав СурковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Помощник президента РФ Владислав Сурков прокомментировал итоги встречи лидеров России и Южной Осетии Владимира Путина и Анатолия Бибилова 24 августа. Он отметил, что переговоры имели деловой характер, прорабатываются поручения, которые повысят качество жизни в Южной Осетии

"Встреча президентов России и Южной Осетии Владимира Владимировича Путина и Анатолия Ильича Бибилова была приурочена к праздничной дате, но при том имела деловой характер. И по ее итогам прорабатываются поручения", - сказал Сурков.

Он выразил радость по поводу завершения строительства театра в республике.

"Заметил много серьезно и хорошо построенных зданий, надеюсь, что их будет становиться еще больше", - сказал помощник главы государства, передает ТАСС.

Напомним, в пятницу, 24 августа, российский президент провел встречи с главами Абхазии и Южной Осетии Раулем Хаджимбой и Анатолием Бибиловым, приуроченные к 10-летию признания Москвой независимости двух республик. В воскресенье, 26 августа, в республиках проходят праздничные торжества.

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