Сурков прокомментировал итоги встречи Путина и Бибилова
Помощник президента РФ Владислав Сурков прокомментировал итоги встречи лидеров России и Южной Осетии Владимира Путина и Анатолия Бибилова 24 августа. Он отметил, что переговоры имели деловой характер, прорабатываются поручения, которые повысят качество жизни в Южной Осетии
"Встреча президентов России и Южной Осетии Владимира Владимировича Путина и Анатолия Ильича Бибилова была приурочена к праздничной дате, но при том имела деловой характер. И по ее итогам прорабатываются поручения", - сказал Сурков.
Он выразил радость по поводу завершения строительства театра в республике.
"Заметил много серьезно и хорошо построенных зданий, надеюсь, что их будет становиться еще больше", - сказал помощник главы государства, передает ТАСС.
Напомним, в пятницу, 24 августа, российский президент провел встречи с главами Абхазии и Южной Осетии Раулем Хаджимбой и Анатолием Бибиловым, приуроченные к 10-летию признания Москвой независимости двух республик. В воскресенье, 26 августа, в республиках проходят праздничные торжества.