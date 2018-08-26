Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье
На понедельник, 27 августа, в Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности связи с высокой пожароопасностью. Об этом сообщил Гидрометцентр в воскресенье, 26 августа.
«Степень интенсивности опасных явлений: «желтый» — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.
Отмечается, что повышенный уровень опасности устанавливается с 26 августа с 21.00 по московскому времени на сутки.
Как ранее сообщал сайт kp.ru, на следующей неделе в столице ожидается жаркая погода. В целом, будет тепло в последние дни лета 2018 года и в первые дни сентября. Так, в понедельник температура воздуха может вырасти до 28 градусов тепла. При этом прогнозируется переменная облачность и без осадков, ветер южный, 3-8 метров в секунду. Такая температура на несколько градусов выше климатической нормы.
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