СЕГОДНЯ 15:46 2018-08-26T15:46:49+03:00

Офицер дорожной полиции был застрелен в ночь на воскресенье в бельгийском городе Спа

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В Бельгии задержали одного из подозреваемых в убийстве полицейского.

"Задержанный — гражданин Нидерландов 1982 года рождения. Он тяжело ранен", — передает телерадиокомпания RTL. Отмечается, что поиск сообщников задержанного продолжается.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 26 августа, в бельгийском городе Спа. При проверке документов у водителя легкового автомобиля злоумышленники застрелили офицера дорожной полиции.

По данным местных СМИ, выстрелы в полицейского были произведены из машины, который он вместе с напарником остановили для проверки на одной из центральных улиц горда. В автомобиле находились три пассажира. Выстрелив в полицейского, преступники скрылись. Один сотрудник правоохранительных органов получил смирительное ранение, второй вызвал вертолет, но спасти его напарника это не помогло.

Министр внутренних дел Бельгии выразил соболезнования родственникам 38-летнего погибшего полицейского.