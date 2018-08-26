2018-08-26T15:46:49+03:00
Происшествия

В Бельгии задержали одного из подозреваемых в убийстве полицейского

Офицер дорожной полиции был застрелен в ночь на воскресенье в бельгийском городе Спа
Екатерина БОЛГОВА
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В Бельгии задержали подозреваемого в убийстве полицейскогоВ Бельгии задержали подозреваемого в убийстве полицейскогоФото: REUTERS
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В Бельгии задержали одного из подозреваемых в убийстве полицейского.

"Задержанный — гражданин Нидерландов 1982 года рождения. Он тяжело ранен", — передает телерадиокомпания RTL. Отмечается, что поиск сообщников задержанного продолжается.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 26 августа, в бельгийском городе Спа. При проверке документов у водителя легкового автомобиля злоумышленники застрелили офицера дорожной полиции.

По данным местных СМИ, выстрелы в полицейского были произведены из машины, который он вместе с напарником остановили для проверки на одной из центральных улиц горда. В автомобиле находились три пассажира. Выстрелив в полицейского, преступники скрылись. Один сотрудник правоохранительных органов получил смирительное ранение, второй вызвал вертолет, но спасти его напарника это не помогло.

Министр внутренних дел Бельгии выразил соболезнования родственникам 38-летнего погибшего полицейского.

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